O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avião de pequeno porte cai em galpão de oficina em Guarapari, no Espírito Santo

Estadão Conteúdo

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas fatais no acidente.

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h30. A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. De acordo com os bombeiros, o homem sofreu apenas ferimentos leves e não quis ser encaminhado para uma unidade de saúde.

O piloto tentava fazer um pouso forçado pouco após decolar. A aeronave se chocou com o galpão. Parte do teto da estrutura ficou destruída com o impacto.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A área foi isolada para os trabalhos de resgate e avaliação de riscos.

