Avião de carga cai pouco após a decolagem nos EUA

Um avião de carga caiu durante a decolagem em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, provocando um enorme incêndio, disseram autoridades nesta terça-feira, 4.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA informou que o avião caiu por volta das 17h15 no horário local (19h15 no Brasil). A aeronave estava decolando com destino a Honolulu, no Havaí.

Pouco depois da explosão, a polícia respondeu a chamados de um acidente aéreo perto do Aeroporto Internacional de Louisville.

Há feridos no local, além de incêndio em prédios vizinhos e destroços.

Imagens de uma emissora de televisão mostraram um grande rastro de chamas e uma coluna de fumaça saindo de um estacionamento enquanto caminhões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse em uma publicação no Facebook que está ciente das notícias.

"Equipes de emergência estão no local e compartilharemos mais informações assim que estiverem disponíveis", afirmou. "Por favor, orem pelos pilotos, pela tripulação e por todos os afetados".

O avião McDonnell Douglas MD-11 do acidente foi fabricado em 1991.

*Com informações da Associated Press.