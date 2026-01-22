Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Austrália: tiroteio em Nova Gales do Sul deixa mortos e feridos

Estadão Conteúdo

Ao menos três pessoas morreram e outra ficou ferida, nesta quinta-feira, 22, durante um tiroteio em Nova Gales do Sul, na Austrália, informou a polícia local. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, do qual o atirador está foragido. O incidente foi em Lake Cargelligo, uma cidade com cerca de 1,5 mil habitantes. Duas mulheres e um homem foram encontrados mortos. Outro homem foi levado para o hospital em estado grave, mas estável, de acordo com informações da polícia.

