Aurora Boreal é vista no céu de cidades do Reino Unido; veja o vídeo

Moradores de algumas cidades do Reino Unido presenciaram, no último domingo (26), o aparecimento da Aurora Boreal, fenômeno luminoso físico-químico gerado a partir do encontro entres as partículas dos ventos solares e elementos químicos, que interagem com a atmosfera, gerando um show de luzes nas cores verde e roxo.

O acontecimento normalmente é visto com frequência na Escócia. Desta vez, além da Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, a população das cidades de Cornwall e Kent, situadas ao sul da Inglaterra, pôde presenciar a formação da Aurora Boreal. Veja o vídeo:

Ainda na noite desta segunda-feira (27) será possível visualizar o fenômeno nos céus de cidades ao redor do Reino Unido. Nas redes sociais, desde domingo, os britânicos compartilham seus registros da Aurora Boreal no céu. Confira:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)