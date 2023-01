Estudante flagra ‘movimento maluco’ de aurora boreal; vídeo

Um estudante conseguiu registrar imagens inesperadas das auroras verdes na Finlândia, no hemisfério norte do planeta. Vincent Ledvina saiu do Alasca para encontrar melhores exibições das luzes. O caso foi capturado sexta-feira (13) bem acima da cabana onde estava.

“Aurora passando absolutamente maluca em Selfoss, na Islândia!”, diz uma das postagens de Ledvina. “Movimento insano e colorido. Que maneira de terminar nosso tempo na Islândia!”, comemorou. O jovem fotógrafo se autointitula “perseguidor de auroras”. Os registros foram compartilhados pelo twitter. Veja!

“Este foi o final perfeito para a nossa viagem à Islândia, e meus amigos que nunca tinham visto a aurora foram presenteados com um show real. Agora eles entendem por que sou obcecado”, relatou o estudante.

O que são auroras e como são formadas?

Auroras polares (boreais, quando no hemisfério norte, e austrais, no hemisfério sul) são padrões de luz no céu. Ocorrem devido atividades do sol. As partículas da estrela carregadas de energia reagem com as moléculas de gás na atmosfera superior da Terra e são redirecionadas para os polos pelo campo magnético do nosso planeta.

Vale reforçar que não causam efeitos à saúde, por exemplo. Mas se houver erupções fortes podem causar breves apagões de rádio e nos sinais de GPS ou até destruir satélites.

Espaçonaves como a sonda Solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia (ESA) e a Parker Solar Probe, da NASA, fazem varreduras periódicas em close-up da nossa estrela para capturar informações detalhadas e são protegidas por blindagem especial para suportar a intensa radiação solar.