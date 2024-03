Ativistas pró-Palestina vandalizam quadro de ex-premiê britânico

RAMADÃ

Ramadã: o que é, quando começa e como se comportar em países islâmicos

O período, que geralmente inicia em março ou abril, é considerado o mais sagrado da religião islâmica e carrega com sigo várias mudanças no dia a dia dos muçulmanos. Entenda o que é, quando começa e como se portar durante o mês do Ramadã em países muçulmanos