Líder do Hamas agradece manifestações de Lula à causa palestina

O chefe de relações políticas e internacionais do Hamas, Basem Naim, agradeceu o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à causa palestina. O agradecimento foi feito por meio de um vídeo, que foi transmitido na segunda-feira (4), durante a conferência do Partido da Causa Operária (PCO).

“Hoje, estou falando para a audiência dessa conferência em um dos maiores Estados, de um dos maiores países do mundo, uma nação em ascensão, Brasil, que é um país amigo dos palestinos, apoiador da causa palestina. Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo, particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina e, especificamente, exigir um cessar-fogo para parar essa agressão contra nosso povo”, afirmou.

No dia 18 de fevereiro, Lula fez uma comparação com a operação militar de Israel na Faixa de Gaza com as ações de extermínio do povo judeu, práticadas por Adolf Hitler na Alemanha nazista.

Na segunda (4), Lula destacou as críticas que sofreu após a declaração, mas afirmou que o tempo vai mostrar que ele está certo.

“Há 20 dias como eu apanhei pelo que eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo”, declarou Lula em discurso na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília.