Ativista palestina Ahed Tamimi é detida por Israel por ‘incitação ao terrorismo’

Ahed Tamimi, um dos símbolos da resistência palestina, foi presa por Israel nesta segunda-feira (6), durante operação do exército israelense que buscava ‘deter indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas e de incitação ao ódio’, no norte da Cisjordânia.

VEJA MAIS

"Ahed Tamimi foi detida na cidade de Nabi Saleh, perto de Ramallah, na Cisjordânia. Ela foi transferida pelas forças de segurança israelenses para ser interrogada", afirmou um porta-voz militar.

Tamimi é acusada de praticar atividades terroristas e incitar violência após uma publicação atribuída a ela citar um “massacre israelense” em "todas as cidades da Cisjordânia, Hebron e Jenin". O texto detalha explicitamente as formas violentas com que o massacre seria cometido. A captura de tela foi enviada pelo exército à AFP.

Narimane Tamimi, mãe da jovem, nega que a filha tenha escrito a mensagem incitando ódio. “Há dezenas de contas com a foto de Ahed, mas com as quais ela não tem qualquer vínculo [...] Quando Ahed tenta abrir uma conta nas redes sociais, ela é bloqueada imediatamente”, afirmou.

Além da filha, Narimane está sem notícias do marido, Bassem al Tamimi, desde o mês passado, quando ele foi detido ao retornar de uma viagem.

Ahed Tamimi

Tamimi ficou conhecida aos 14 anos ao ser filmada mordendo um soldado israelense para impedir a detenção do irmão mais novo. No final de 2017, aos 16 anos, a jovem deu um tapa em um soldado israelense no quintal de casa.

No mesmo ano, foi detida pelos militares e depois condenada a oito meses de prisão. Ahed foi liberada em 29 de julho de 2028 e, desde então, têm se tornado símbolo de resistência palestina diante da opressão israelense em territórios ocupados.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal, Ádna Figueira)