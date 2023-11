Policial israelense esfaqueada por jovem de 16 anos morre em Jerusalém Oriental

Nesta segunda-feira (6) uma policial israelense morreu após ser esfaqueada na frente de uma delegacia em Jerusalém Oriental, parte palestina anexada por Israel. O agressor, um jovem de 16 anos, foi morto pelas forças de segurança, segundo informou a polícia israelense.

"Um terrorista armado com uma faca chegou à delegacia de Shalem e esfaqueou uma combatente da polícia fronteiriça", anunciou a polícia em comunicado. "As forças da polícia de fronteira neutralizaram o terrorista com tiros."

Outro membro das forças de segurança sofreu ferimentos leves no incidente. O agressor foi identificado como um jovem palestino de Jerusalém Oriental. Outro suspeito também foi detido.

Também nesta segunda-feira, quatro palestinos morreram na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.