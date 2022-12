Atentado de Lockerbie: após 34 anos, suspeito de fabricar bomba que destruiu avião está sob custódia

Trinta e quatro anos depois do ataque terrorista mais mortal do Reino Unido, um homem suspeito de participação no crime está sob custódia dos Estados Unidos, de acordo com autoridades da Escócia. Investigações apontam que o libanês Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi teria fabricado a bomba que destruiu, em 1988, um avião de passageiros na cidade escocesa de Lockerbie, matando 270 pessoas, sendo 259 ocupantes da aeronave e 11 habitantes da cidade. As informações são da agência de notícias Associated Press.

O atentado ocorreu na noite de 21 de dezembro de 1988, quando um avião Boeing 747 da companhia americana PanAm explodiu sobre Lockerbie. Houve uma longa investigação conduzida por britânicos e americanos, com auxílio da Interpol, a polícia internacional de cooperação. Dois líbios foram apontados como prováveis autores do ataque, entre eles Abdelbaset al-Megrahi, condenado em 2001 por um tribunal escocês e única pessoa condenada no caso. Ele sempre alegou inocência e morreu em maio de 2012 na Líbia depois de ter sido libertado três anos antes pela Escócia por razões de saúde.

O outro acusado à época foi Al Amin Jalifa Fhimah, que acabou declarado inocente e colocado em liberdade.

A aeronave fazia o trajeto entre Frankfurt, na Alemanha, e Nova York, nos Estados Unidos, com uma escala em Londres, na Inglaterra. Durante a investigação, mais de 12 mil interrogatórios foram realizados em 54 países.