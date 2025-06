Ataques contra Irã dão chance de paz e evitam que Teerã tenha armas nucleares, diz Hegseth

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, endossou os comentários do presidente americano, Donald Trump, e disse que os ataques contra o Irã "foram históricos e de sucesso" e, por isso, os americanos devem celebrar, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26.

"Os ataques nos dão a chance de ter paz, um acordo e evitar que Teerã tenha armas nucleares", afirmou. Na ocasião, Hegseth atacou a imprensa e disse que a mídia quer "minar" os feitos americanos, bem como o "quão especial os EUA são por serem os únicos capazes de fazerem isso ofensiva".

"Trump criou as condições para encerrar a guerra entre Irã e Israel", defendeu, ao acrescentar que a conquista do republicano na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - com maiores investimentos em defesa - é "histórico e uma 'mudança no jogo'".