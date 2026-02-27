Argentina aprova redução da maioridade penal de 16 para 14 anos

O Senado da Argentina aprovou nesta sexta-feira (27) o projeto de lei que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos no país. A proposta foi aprovada por 44 votos a favor, 27 contrários e uma abstenção.

Segundo a Casa Rosada, sede do governo argentino, adolescentes condenados deverão cumprir medida de privação de liberdade em unidades separadas do sistema prisional adulto. O texto também estabelece que a internação em regime fechado ficará restrita a crimes considerados graves, como homicídio.

A discussão sobre a proposta ganhou força após o assassinato de um adolescente na província de Santa Fé. A vítima foi morta por outros menores de idade, em um caso que gerou repercussão nacional. Diante da comoção, o governo decidiu incluir o tema na pauta do Congresso neste mês.