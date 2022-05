Após seis anos, homem comemora remoção de pênis do braço; entenda

O britânico Malcolm MacDonald, de 47 anos, comemorou após ter o pênis retirado do braço e devolvido ao lugar certo. Ele precisou ficar com o órgão pendurado no braço por seis anos, já que o membro “antigo” caiu no banheiro da casa dele, em 2014, após uma terrível infecção no sangue. Entenda.

Após a complicação, médicos construíram para Malcolm um novo membro, de 15 centímetros. Inicialmente, o órgão deveria ser colocado entre as pernas, em 2015. Porém, a falta de oxigênio no sangue fez com que os profissionais optassem por colocarem o pênis no braço do paciente.

VEJA MAIS

Atrasos para a realização do procedimento no hospital, agravados ainda mais pela pandemia de covid-19, fizeram com que o transplante fosse adiado por várias vezes. A cirurgia foi financiada pelo Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) ao custo de 50 mil libras (cerca de R$ 313 mil).

Depois do implante, o homem mudou a rotina para ficar com o pênis no braço por um longo tempo. O paciente relata que precisou mudar hábitos, passou a vestir roupas com mangas compridas e deixou de ir à praia a fim de esconder o membro. Apesar disso, ele achou graça da condição, e decidiu nomear o novo pênis de “Jimmy”.

Como funciona o “novo pênis”?

O novo órgão foi criado pelo professor David Ralph, do University College Hospital de Londres, que é especialista em reconstrução peniana. Ele fez o pênis com a carne do braço do homem, a fim de dar uma aparência verdadeira ao órgão sexual.

O pênis mecânico conta com uma uretra sintética e tem ainda dois tubos infláveis e uma bomba que ficará no escroto do paciente, para encher o pênis com uma solução salina, promovendo, assim, as ereções.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)