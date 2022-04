Câncer de pênis é mais frequente no Norte: saiba quais são os sintomas, causa e tratamento

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou que o câncer de pênis representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o sexo masculino e é mais frequentes no Norte e Nordeste do país. Apesar de ser um tumor raro e ter maior incidência em homens a partir dos 50 anos, também pode adoentar pessoas mais jovens por falta de higiene íntima, fumo excessivo e sexo sem camisinha.

Pensando nisso, saiba quais são os principais sintomas do câncer de pênis, o que pode causar e a forma de tratamento. Confira abaixo como identificar:

O que é o câncer de pênis?

O câncer de pênis é um tumor raro que pode surgir no órgão sexual ou apenas na pele que o cobre, provocando mudanças na cor ou textura no pênis, assim como também o surgimento de nódulos ou feridas que podem demorar a desaparecer.

Quando saber se é câncer de pênis ou uma DST?

O surgimento de feridas no pênis que não cicatrizam podem ser indicativos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’S). Desta forma, é de suma importância consultar um urologista para fazer os exames e identificar as causas e iniciar um tratamento adequado.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas do câncer de pênis são:

Aparecimento de ferida avermelhada que não cicatriza;

Nódulo no pênis, na glande ou no prepúcio;

Pele do pênis mais espessa ou com alterações na cor;

Corrimento com mau cheiro que sai pela uretra;

Sangramento pelo pênis;

Inchaço da extremidade do pênis;

Dor e inchaço nas ínguas na virilha.

Qual a maior causa de câncer no pênis?

A falta de higiene pode ser considerada a maior causa do câncer de pênis. Além disso, a infecção pelo vírus HPV e idade superior a 50 anos também podem facilitar o aparecimento da doença.

Como evitar o surgimento do câncer?

Para evitar o surgimento do câncer de pênis, é importante buscar ter uma higiene diária mais eficaz, lavar bem debaixo do prepúcio, usar camisinha durante a relação sexual e não fumar.

Como levar o pênis corretamente?

Ter uma boa higiene íntima é um dos requisitos para evitar o câncer de pênis. Por isso, é importante saber como lavar o órgão sexual. Saiba como:

Puxe a pele que cobre a cabeça do pênis para trás e lave com água e sabão de pH neutro;

No final do banho, volte a puxar a pele da cabeça do pênis para trás e secar bem a região que fica por baixo do prepúcio.

Como é feito o diagnóstico do câncer de pênis?

Somente o urologista pode indicar o verdadeiro diagnóstico do paciente. Pode ser analisado do médico os sintomas, mas também a partir de uma biópsia, tentando definir a malignidade da doença.

Como é feito o tratamento da doença?

Para o tratamento, pode ser que seja removido o máximo de tecido afetado no órgão, por meio da quimioterapia ou radioterapia. Dependendo do grau do câncer, o homem poderá ficar com disfunção erétil, sendo indicado até o uso de uma prótese peniana.

Já em casos mais graves, quando tumor é encontrado em fase evoluída, o médico pode recomendar a emasculação do paciente, que consiste na retirada total do pênis e testículos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)