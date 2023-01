Após batalha sangrenta na Ucrânia, Rússia diz ter conquistado cidade de Soledar

O controle total da cidade de Soledar, no leste da Ucrânia, onde as forças entre o país com a Rússia travam uma das mais sangrentas batalhas desde o início da guerra, foi tomado pelos russos, segundo o Ministério da Defesa do país afirmou nesta sexta-feira (13). As informações são do G1.

As maiores minas de sal da Europa ficam em Soledar, e a Rússia concentrou seus esforços na cidade nas últimas semanas para tentar reverter uma série de perda de territórios que as forças do país ocupavam na Ucrânia nos últimos meses. Embora a Ucrânia não tenha se manifestado sobre a suposta tomada de Soledar, Kiev afirmou que a batalha durante a noite na cidade foi uma das mais intensas entre os enfrentamentos.

Segundo a reportagem, a batalha de Bakhmut, na qual a luta por Soledar é mais um capítulo, está sendo travada do lado russo principalmente pelos mercenários do grupo paramilitar Wagner, dirigido por um empresário próximo ao Kremlin, Yevgeny Prigozhin, que, segundo analistas, busca reforçar seu peso político na Rússia, obtendo vitórias militares na Ucrânia.