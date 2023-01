'Temos que garantir que o objetivo dos terroristas falhe', afirma Volodymyr Zelenski

Reação de entidades

Setor sucroenergético avalia como “atentado econômico, ambiental, social e jurídico” manter a isenção de tributos federais na gasolina.



Quitação

Rui Costa, chefe da Casa Civil de Lula, diz que o governo atua para que empresas condenadas na Lava Jato paguem dívidas com obras.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

"Temos que garantir que o objetivo dos terroristas falhe”,

VOLODYMYR ZELENSKI, presidente da Ucrânia. Nesta segunda (2) ele afirmou que a Rússia planeja um ataque prolongado com drones explosivos no país, para minar a resistência ucraniana.

SAÚDE

REUNIÃO



Recém-nomeado secretário de Saúde do Município de Belém, o economista Pedro Anaisse, foi chamado, pelo Ministério Público do Estado, para uma reunião hoje, às 10h. O encontro é para tratar sobre a paralisação de médicos ortopedistas da Rede Municipal de Saúde, responsáveis por cirurgias de urgência e eletivas nos hospitais Maradei e Beneficente Portuguesa.



PARALISAÇÃO



Os profissionais suspenderam o atendimento no dia 9 de dezembro. No último dia 29, a Justiça determinou, em ação civil pública movida pelo Ministério Público, que a prefeitura “adotasse todas as providências necessárias à retomada imediata do atendimento pelos médicos na Rede Municipal”. E deu prazo de trinta dias, a contar do fim do recesso forense, para atender à requisição, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil.



AÇÃO



Na Ação Civil Pública, o Ministério Público ressaltou que há falta de pagamento do percentual de 75%, referente à complementação da tabela do Sistema Único de Saúde, que deveria ser feita pelo município. Apenas no Maradei, cerca de 260 pacientes aguardam atendimento.

CARNAVAL

LISTA



A Fundação Cultural de Belém divulgará, amanhã, a relação preliminar das agremiações carnavalescas inscritas para o desfile oficial do Carnaval 2023. O prazo para recurso vai até 9 de janeiro e, no dia 12, será divulgada a lista completa de blocos e escolas que receberão subvenção para o desfile marcado para 10 de fevereiro.

PARAENSE

SECRETARIA



Depois de indicar a paraense Sammy Larrat ao comando da nova Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, confirmou outro paraense em sua equipe.



CONSULTOR



Natural de Belém, o advogado formado pela Universidade Federal do Pará, Carlos David Carneiro Bichara, será Assessor Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos. David é mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, onde atuou em temas como o combate ao casamento infantil e à violência contra crianças e adolescentes.



MINISTRO



Em cerimônia prestigiada por caciques do MDB como o ex-presidente José Sarney e o senador Jader Barbalho, o paraense Jader Filho assumiu ontem o Ministério das Cidades. No primeiro discurso após a posse, Jader prometeu reconstruir a pasta que é responsável por programas como o Minha Casa Minha Vida e contou que, em conversa com o presidente Lula, ouviu um pedido para que as habitações do programa passem a ter varandas. “Precisamos pensar na dignidade das pessoas”. Irmão do ministro, o governador Helder Barbalho participou da cerimônia.

COMBUSTÍVEIS

VERSÕES



A terça-feira foi marcada, mais uma vez, pela queda de braço entre o setor de postos de combustíveis e o governo federal. Um dos primeiros atos da nova gestão foi prorrogar a isenção de tributos federais sobre álcool, gasolina e diesel. Mesmo assim, consumidores têm relatado reajustes. Ontem, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, entidade que reúne 34 sindicatos representantes de 42 mil postos, divulgou nota afirmando que “os postos são livres para definirem seus preços de venda, com base no custo dos produtos adquiridos junto às suas distribuidoras”. A entidade afirma que vários fatores influenciam a formação do custo desses produtos nas distribuidoras e que os preços têm sido impactados pela variação dos impostos estaduais (o ICMS). O Ministério da Justiça anunciou que vai investigar possíveis aumentos abusivos.

SAÚDE

MENTAL



Começou a tramitar na Câmara Federal projeto de lei que restringe o atendimento para tratamento relacionado à saúde mental apenas a psiquiatras e psicólogos. A proposta criminaliza atendimentos por profissionais sem uma dessas formações e prevê penas que podem chegar a dois anos de prisão. A restrição é uma reivindicação antiga dos profissionais de saúde mental.

EM POUCAS LINHAS

► Balanço divulgado pelo governo aponta que as operações de fim de ano resultaram em 266 prisões e 43 quilos de drogas apreendidas. Trinta veículos recuperados e dez carros roubados foram apreendidos

► A posse do novo governo esvaziou o movimento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente aos quartéis, mas na manhã de ontem, ainda era possível ver manifestantes na Almirante Barroso, próximo ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os apoiadores do ex-presidente pedem ajuda das Forças Armadas para reverter os efeitos das eleições de outubro.

► A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet) lança no sábado, 7 de janeiro, edital do concursos de dissertações e teses que tenham como tema a capital paraense. A ação faz parte das comemorações pelos 407 da cidade. Os interessados devem ter pesquisas stictu sensu (mestrado e doutorado) nas áreas de Patrimônio Histórico Cultural Material ou Imaterial; Ciência, Inovação e Saúde; Diversidade de Gênero e Representatividade Social; Belém, Cidade Insular: Povos Tradicionais e Comunidades Ribeirinhas na Região Metropolitana de Belém; e História, Geografia e Urbanismo na Cidade de Belém. A melhor dissertação receberá premiação de R$ 3 mil e a melhor tese, R$ 5 mil. Além disso, os seis colocados receberão apoio para a produção de e-books das pesquisas.

► No dia em que o município de Ananindeua completou 79 anos, o prefeito Daniel Santos (MDB) que acabou de voltar de uma viagem internacional, ficou na cidade até meio-dia e viajou para Brasília, junto à esposa, a deputada federal eleita Alessandra Haber, do MDB. Foi participar da posse do Ministro das Cidades, Jader Filho, presidente estadual MDB - mesmo partido do casal.