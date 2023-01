Natal ortodoxo: entenda celebração que fez Putin cessar-fogo na Ucrânia por dois dias

Nesta quinta-feira (05), a Rússia anunciou um cessar-fogo na Ucrânia por 36 horas durante o período do Natal ortodoxo, comemorado nesta sexta-feira (06) e neste sábado (07), no país do leste europeu. Ao propor à Ucrânia um cessar-fogo, o líder russo tirou partido das similaridades religiosas dos dois países, que comemoram o nascimento de Cristo 13 dias depois do restante da cristandade. As informações são do G1 Nacional.

A medida, que deve durar do meio-dia desta sexta-feira (a véspera de Natal) à meia-noite de sábado, teria sido adotada a pedido do patriarca Kiril, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, com sede em Moscou.

O governo ucraniano rejeitou a oferta de Putin, explicando que as hostilidades prosseguirão enquanto as forças russas não deixarem o território da Ucrânia. "Guarde sua hipocrisia para si", escreveu Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente Volodimir Zelensky, em sua conta no Twitter.

Rússia e Ucrânia têm grande diversidade religiosa, incluindo importantes minorias católicas, islâmicas e judaicas (Zelensky, por exemplo, é judeu), mas a maioria dos cidadãos dos dois países segue a fé ortodoxa.

Por que o Natal ortodoxo é comemorado em janeiro?

Introduzido pelo imperador romano Júlio César em 45 a.C., o calendário juliano tem como base cálculos e anotações de astrônomos egípcios.

Hoje um ano é estabelecido como o período necessário para que a Terra execute uma volta completa ao redor do Sol, mas os astrônomos da época, geocêntricos, acreditavam que era o Sol que fazia uma elipse completa em volta da Terra.

Seus cálculos diziam que esse movimento durava 365,25 dias ou 365 dias e seis horas. O calendário Juliano já representou um grande avanço em relação aos antigos calendários de Roma, que fixavam 15 meses por ano.

A diferença de datas entre o Natal católico, comemorado nos dias 24 e 25 de dezembro, e o ortodoxo se explica pela diferença entre dois calendários.

O Juliano é adotado pelas denominações ortodoxas (russa, grega, ucraniana, siríaca e outras), enquanto o Gregoriano é seguido pela Igreja Católica e pelas vertentes protestantes e pela maioria dos governos e instituições do planeta.

Atualmente, o calendário gregoriano encontra-se 13 dias à frente do juliano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).