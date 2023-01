Em ataque à Ucrânia, Rússia dispara 40 drones explosivos em Kiev

Outro ataque noturno à Ucrânia contou com vários drones explosivos disparados pela Rússia, segundo autoridades nesta segunda-feira (2), enquanto o Kremlin sinalizava que não havia trégua em sua estratégia de usar bombardeios para atingir a infraestrutura civil e enfraquecer a resistência ucraniana à invasão. As informações são da Agência Estado.

De acordo com o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, 40 drones "se dirigiram para Kiev" durante a noite. Todos eles teriam sido destruídos, de acordo com as forças de defesa aérea, sendo 22 destruídos em Kiev, três na região periférica da capital e 15 nas províncias vizinhas. As instalações de infraestrutura de energia, no entanto, foram danificadas como resultado do ataque e de uma explosão em um distrito da cidade, afirmou o prefeito.