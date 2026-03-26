Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã

Forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10 mil alvos no Irã desde o início da guerra, em 28 de janeiro. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o almirante Brad Cooper.

Cooper afirmou que, junto com Israel, “milhares de alvos a mais” foram atingidos. Ele destacou que os ataques de precisão “sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas”.

O almirante adicionou que os voos de combate dos EUA estão “tendo efeitos tangíveis”.

Capacidade naval e de produção iraniana

Segundo Cooper, os Estados Unidos destruíram 92% dos “maiores navios da marinha iraniana”. Ele disse que o Irã “perdeu a capacidade de projetar poder naval e influência de forma significativa na região e no mundo”.

Além disso, “mais de dois terços das instalações de produção de mísseis, drones e navais do Irã” foram aniquiladas. O almirante complementou: “Ainda não terminamos. Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato mais amplo de fabricação militar do Irã.”

A informação é da Associated Press.