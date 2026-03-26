Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã

O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10 mil alvos no Irã desde o início da guerra, em 28 de janeiro. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o almirante Brad Cooper.

Cooper afirmou que, junto com Israel, “milhares de alvos a mais” foram atingidos. Ele destacou que os ataques de precisão “sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas”.

O almirante adicionou que os voos de combate dos EUA estão “tendo efeitos tangíveis”.

Capacidade naval e de produção iraniana

Segundo Cooper, os Estados Unidos destruíram 92% dos “maiores navios da marinha iraniana”. Ele disse que o Irã “perdeu a capacidade de projetar poder naval e influência de forma significativa na região e no mundo”.

Além disso, “mais de dois terços das instalações de produção de mísseis, drones e navais do Irã” foram aniquiladas. O almirante complementou: “Ainda não terminamos. Estamos no caminho para eliminar completamente o aparato mais amplo de fabricação militar do Irã.”

A informação é da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

alvos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Acidente de ônibus em Bangladesh deixa 24 mortos em rio

Alguns passageiros conseguiram nada e sobreviver ao desastre

26.03.26 8h03

MUNDO

Parlamento do Irã discute projeto para criar taxa de navegação no Estreito de Ormuz

Há relatos de que o Irã tem cobrado até US$ 2 milhões para garantir a passagem de embarcações

26.03.26 7h33

mundo

Almirante dos EUA diz que mais de 10 mil alvos já foram atingidos no Irã

O balanço foi apresentado nesta quinta-feira (26) pelo chefe do Comando Central dos Estados Unidos

26.03.26 7h28

Ministério de Relações Exteriores da Rússia diz que EUA e Coreia do Sul se preparam para guerra

25.03.26 20h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda