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Israel mata comandante naval do Irã responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz

O comandante é considerado peça-chave na estratégia iraniana no Golfo Pérsico

Estadão Conteúdo

Israel matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, em um bombardeio realizado nesta quinta-feira (26), na cidade de Bandar Abbas, no sul do país. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que descreveu a ação como um ataque "preciso e mortal", segundo comunicado de seu gabinete.

Tangsiri era considerado peça-chave na estratégia iraniana no Golfo Pérsico. Ele foi responsável pelo fechamento do Estreito de Ormuz à maior parte da navegação internacional e supervisionava testes de drones e mísseis de cruzeiro da Marinha da Guarda Revolucionária.

De acordo com fontes do New York Times, o comandante foi atingido enquanto estava escondido em um apartamento com outros oficiais da Guarda Revolucionária, que também foram mortos. As autoridades oficiais do Irã ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Israel intensifica ofensiva contra o Irã

O conflito no Oriente Médio chegou ao 27º dia nesta quinta-feira (26), em meio à intensificação dos confrontos com ataques em grande escala de Israel contra o Irã. As ações ocorreram poucas horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que Teerã buscaria um acordo para encerrar o conflito, o que o país nega.

Israel lançou ataques em todo o Irã, nesta quinta-feira, atingindo o país na madrugada. Os militares israelenses descreveram as ações como "uma série de ataques em grande escala", incluindo a cidade central de Isfahan. Katz afirmou que o ataque deveria servir como uma "mensagem clara" aos altos oficiais militares iranianos.

Irã responde com lançamento de mísseis

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel, acionando sirenes em Tel Aviv e Jerusalém. As defesas aéreas israelenses responderam diversas vezes aos disparos, foram sete ondas de mísseis lançados do Irã em direção a Israel, segundo as Forças Armadas israelenses.

Autoridades relataram um impacto na cidade israelense de Kafr Qassem, na região central do país. Estes foram os primeiros lançamentos identificados do Irã em mais de 14 horas.

Ataques contra bases dos EUA e nações do Golfo

O Irã anunciou, nesta quinta-feira, que usou drones e mísseis para atacar uma base militar dos EUA no Kuwait e uma base aérea saudita utilizada pelas forças americanas na Arábia Saudita. Não ficou imediatamente claro se esses ataques danificaram alguma das bases.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos afirmaram que suas defesas aéreas estavam respondendo a mísseis e drones vindos do Irã. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita e a Guarda Nacional do Kuwait disseram ter interceptado drones, sem especificar sua origem. O Ministério do Interior do Bahrein afirmou que houve um incêndio devido à "agressão iraniana".

Outras baixas e incidentes na região

Um soldado israelense foi morto em combates no sul do Líbano, informou o exército após o anúncio de que estava realizando operações terrestres contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O sargento Ori Greenberg, de 21 anos, natural de Petah Tikva e soldado da unidade de reconhecimento da Brigada Golani, morreu em combate. No total, três soldados israelenses foram mortos na região.

Em Abu Dhabi, duas pessoas morreram e três ficaram feridas por destroços que caíram após as defesas aéreas interceptarem um míssil balístico nos arredores da cidade. O Gabinete de Imprensa de Abu Dhabi informou que o incidente resultou na morte de duas pessoas não identificadas, três feridos e danos a vários carros. (Com agências internacionais).

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