Parlamento do Irã discute projeto para criar taxa de navegação no Estreito de Ormuz
Há relatos de que o Irã tem cobrado até US$ 2 milhões para garantir a passagem de embarcações
Um projeto que visa oficializar a cobrança de taxas para navios que cruzam o Estreito de Ormuz está em discussão no Parlamento do Irã.
O parlamentar Mohammadreza Rezaei Kouchi informou às agências Fars e Tasnim, ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, sobre a proposta.
Segundo Kouchi, a iniciativa busca manter a "soberania, o controle e a supervisão" sobre a passagem e também "criar uma fonte de receita" para o país.
Arrecadação e controle do Estreito
Kouchi afirmou que a medida é "totalmente natural", comparando-a a mercadorias que pagam taxas de trânsito ao passar por outros corredores.
Ele adicionou que, uma vez que o Irã fornece a segurança, é "natural que navios e petroleiros devam pagar tais taxas".
Há relatos de que o Irã tem cobrado até US$ 2 milhões para garantir a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz em segurança.
Essa cobrança, conforme as informações, ocorreria desde o início da guerra, no dia 28. A fonte é a Associated Press.
