Acidente de ônibus em Bangladesh deixa 24 mortos em rio

Pelo menos 24 pessoas morreram nesta quinta-feira (25) em Bangladesh após um ônibus com cerca de 40 passageiros a bordo cair no rio Padma. O acidente ocorreu quando o veículo tentava embarcar na balsa de Daulatdia.

Até a última atualização, equipes de resgate conseguiram retirar ao menos 22 corpos da água. Inicialmente, dois corpos foram encontrados. Após içar o ônibus submerso, outras 16 vítimas foram localizadas, conforme informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil locais.

Vítimas e resgate

Entre os mortos confirmados, a composição é a seguinte:

Seis homens;

Onze mulheres;

Cinco crianças.

A polícia de Bangladesh informou que 11 passageiros conseguiram nadar até a margem e sobreviver ao desastre. Em um hospital da região, duas mulheres chegaram sem vida, enquanto uma terceira, médica de um hospital privado em Daca, recebeu atendimento médico.

Condições do trabalho de resgate

As equipes de resgate enfrentaram condições difíceis para trabalhar ao longo da noite, buscando por mais vítimas. Um sobrevivente relatou que o ônibus transportava cerca de 40 pessoas no momento da queda no rio.

As autoridades locais expressam preocupação e temem que mais passageiros ainda possam estar desaparecidos nas águas do rio Padma.