Alerta de segurança é emitido após Noruega x Senegal na Copa do Mundo

Um alerta de segurança pública foi emitido na noite desta terça-feira (22), após o jogo entre Noruega e Senegal pela Copa do Mundo de 2026, realizado no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. A partida terminou com vitória da Noruega por 3 a 2.

Logo após o encerramento do confronto, as autoridades acionaram protocolos de emergência devido às fortes chuvas, risco de alagamentos repentinos e descargas elétricas na região do estádio.

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Os torcedores presentes receberam orientações para deixar as áreas externas das arquibancadas e se deslocar imediatamente para espaços cobertos, como corredores internos, áreas VIP e setores protegidos, ou seguir diretamente para seus meios de transporte.

A mensagem oficial enviada ao público reforçava:

"Para sua segurança, devido ao mau tempo na área, busque abrigo ou continue em direção ao seu meio de transporte."

Tempestade já era prevista antes do jogo

Horas antes da partida, serviços meteorológicos já haviam emitido alerta para chuvas intensas com possibilidade de descargas elétricas e alagamentos na região de East Rutherford.

Durante o jogo, a situação climática permaneceu instável, e os protocolos de segurança do estádio foram mantidos em alerta máximo. Nos Estados Unidos, eventos esportivos podem ser suspensos imediatamente quando há registro de atividade elétrica em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do local.

Noruega venceu Senegal por 3 a 2 em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Protocolos de segurança foram ativados após o jogo

Após a partida entre Noruega e Senegal, as equipes de segurança orientaram o público a evitar aglomerações nas saídas e utilizar as áreas internas do estádio como abrigo temporário.

Além disso, o transporte público e as vias próximas ao MetLife Stadium foram impactados por pontos de alagamento e baixa visibilidade, o que levou autoridades locais a recomendar cautela aos torcedores no deslocamento.