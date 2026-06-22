Trump diz que fluxo marítimo por Ormuz foi retomado e petróleo voltou a níveis pré-guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi retomado e os preços da commodity energética voltaram a níveis "comparáveis ao início da guerra", após a queda de 3% no pregão do dia.

"Muito petróleo está fluindo pelo Estreito de Ormuz", disse Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval. "Ontem recebemos mais petróleo do que jamais passou pelo estreito... Temos ele aberto e temos um país que nunca terá uma arma nuclear", disse Trump em referência ao Irã.

Trump também comentou o papel do Irã na dinâmica do mercado de energia após o Tesouro americano suspender algumas sanções do país persa. Segundo o presidente, Teerã irá usar a receita do petróleo para comprar alimentos dos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, o presidente adotou um tom de advertência ao falar sobre a conduta iraniana. Trump disse que, caso o Irã não se comporte "como o esperado", Washington pode agir de outras maneiras. "Temos controle total sobre Ormuz e podemos reativar o bloqueio marítimo se necessário", disse.

Questionado sobre a frente de tensão no Líbano, Trump afirmou que foi capaz de resolver o impasse, citando sua mediação na relação entre Israel e os líderes libaneses. "Eu resolvo problemas facilmente, incluindo com Netanyahu", afirmou, referindo-se ao premiê israelense Benjamin Netanyahu.