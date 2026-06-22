Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia: Dmitriev reivindica crédito por saída de Starmer e diz que Merz pode ser o próximo

O enviado especial acrescentou que o chanceler alemão, Friedrich Merz, "é o próximo"

Estadão Conteúdo
fonte

O líder do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, Keir Starmer, faz um discurso após ganhar sua cadeira para Holborn e St Pancras no centro de contagem do Conselho de Camden em Londres na manhã de 5 de julho de 2024, enquanto as urnas fecham nas eleições gerais da Grã-Bretanha. (Foto: Justin Tallis / AFP)

A Rússia, que considera o Reino Unido um de seus principais inimigos por apoiar a Ucrânia, celebrou a renúncia de Keir Starmer ao cargo de primeiro-ministro. Em postagem na rede X, o enviado especial do presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, reivindicou crédito pela saída de Starmer.

"Fizemos isso em conjunto ao expor o belicismo de Starmer e suas políticas consistentemente erradas sobre imigração, crime, energia e economia. Ele falhou em proteger a Grã-Bretanha e estava destruindo a civilização ocidental", escreveu Dmitriev.

O enviado especial acrescentou que o chanceler alemão, Friedrich Merz, "é o próximo, a menos que ele mude as políticas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REINO UNIDO/KEIR STARMER/RENÚNCIA/RÚSSIA/DMITRIEV
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

conflito

Vance reitera que negociações com Irã avançam e condiciona liberação de ativos a acordo

Vance também reiterou que o Irã "permitirá a entrada de inspetores nucleares pela primeira vez em muito tempo"

22.06.26 15h22

acidente

Explosão no Catar em fábrica de gás em acidente operacional deixa 13 mortos e 66 feridos

As vítimas fatais deste incidente são cidadãos de nacionalidade indiana e paquistanesa

22.06.26 15h12

conflito

Trump: Irã concordará com grandes inspeções de armas para garantir 'honestidade nuclear'

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que as negociações fizeram "bom progresso"

22.06.26 14h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda