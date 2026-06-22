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Trump sobre eleições na Colômbia: Abelardo de la Espriella me ligou agradecendo o apoio

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 22, que o candidato da direita apontado como vencedor das eleições presidenciais da Colômbia na apuração preliminar, Abelardo de la Espriella, ligou para agradecer o líder americano pelo endosso nas eleições.

"As relações com a Colômbia vão melhorar bastante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado sobre o resultado do pleito colombiano.

Mais cedo, Trump escreveu na Truth Social que foi uma grande honra apoiar o candidato colombiano, e disse que espera "trabalhar em conjunto para construir uma relação sólida" entre os dois países.

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COLÔMBIA/ELEIÇÕES/2º TURNO/ABELARDO DE LA ESPRIELLA/TRUMP/APOIO
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