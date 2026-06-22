Trump volta a criticar Otan por ausência em Ormuz e ameaça países do bloco militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar nesta segunda-feira, 22, os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pela falta de ajuda no Estreito de Ormuz, apesar de afirmar que os EUA nem "precisavam" da ajuda deles.

"Eles nos disseram que preferiam não ajudar, uma coisa estúpida de dizer. Porque nós podemos dizer isso a eles se quisermos, e talvez digamos", ameaçou Trump em declarações a jornalistas na Casa Branca. O presidente tem uma reunião agendada com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nesta semana.

Em seguida, o presidente americano também criticou o primeiro-ministro britânico em fim de mandato, Keir Starmer, além de Itália e Alemanha, alegando que ambos os países eram "muito ruins".

"Ele não foi bom conosco na Otan", disse Trump em referência ao ex-premiê britânico, que renunciou nesta segunda-feira. ""Ele tem dois problemas. Energia e imigração", acrescentou.

As declarações do presidente ocorreram após os EUA anunciarem uma redução de tropas americanas da Otan na Europa, com efeito "imediato" segundo o secretário-geral do bloco militar, Mark Rutte. Trump também defendeu hoje a reorganização dos gastos militares em defesa dos EUA e disse que os contratos do setor pelo setor não permitirão a recompra de ações pelas empresas do país.