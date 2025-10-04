Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Aeroporto de Munique volta a funcionar neste sábado, 4, após sobrevoos suspeitos de drones

Estadão Conteúdo

O Aeroporto de Munique, na Alemanha, reabriu na manhã deste sábado, 4, após as autoridades fecharem na noite anterior pela segunda vez em menos de 24 horas, devido a mais sobrevoos suspeitos de drones, disse o aeroporto, em um comunicado. O caso é o mais recente de misteriosas invasões de drones no espaço aéreo de países-membros da União Europeia (UE).

O aeroporto, um dos maiores da Alemanha, reabriu gradualmente a partir das 7h, horário local de sábado, mas esperam-se atrasos nos voos ao longo do dia. Os aviões normalmente começam a decolar às 5h.

Pelo menos 6.500 passageiros foram impactados pelo fechamento noturno de sexta para sábado, disse o aeroporto. Na véspera, de quinta para sexta-feira, o fechamento afetou quase 3.000 passageiros.

As autoridades não conseguiram fornecer imediatamente qualquer informação sobre quem era o responsável pelos drones.

O incidente foi o mais recente de uma série de sobrevoos misteriosos de drones sobre aeroportos, bem como outros locais de infraestrutura crítica em vários países membros da União Europeia (UE). Drones também foram avistados durante a noite na Bélgica, acima de uma base militar, e um incidente com drone em Oslo, capital da Noruega, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas não faz parte da UE, tandt, mmbém afetou voos lá no final do mês passado.

Não ficou imediatamente claro quem está por trás dos sobrevoos, mas autoridades europeias expressaram preocupações de que eles estejam sendo realizados pela Rússia, embora alguns especialistas tenham notado que qualquer pessoa com drones poderia estar por trás deles. As autoridades russas rejeitaram as alegações de envolvimento, inclusive em incidentes recentes de drones na Dinamarca.

Alexander Dobriinistro do Interior da Alemanha, disse que ele e alguns colegas europeus discutiriam as incursões de drones e um "plano de detecção e defesa contra drones" em uma reunião neste fim de semana em Munique.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALEMANHA/RETORNO/FUNCIONAMENTO/AEROPORTO/MUNIQUE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Itamaraty afirma reconhecer esforços pela paz na Faixa de Gaza após aceite de plano pelo Hamas

04.10.25 8h22

É o fim da guerra em Gaza? O que acontece depois de o Hamas aceitar parte do plano de paz?

04.10.25 8h13

Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão

04.10.25 8h02

Estou encorajado pela declaração do Hamas e apoiaremos esforços para garantir paz, diz Guterres

03.10.25 21h54

MAIS LIDAS EM MUNDO

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda