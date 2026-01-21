Acordo esboçado sobre a Groenlândia nos dá tudo que precisamos, diz Trump em Davos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que o acordo que foi esboçado para a aquisição da Groenlândia dará "tudo" que os EUA precisam para garantir as seguranças necessárias no Ártico.

"Esse acordo será de longo prazo, duraria para sempre", disse Trump à CNN após reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Trump afirmou que formou uma estrutura de futuro acordo em relação à Groenlândia em reunião com Rutte. Ele também anunciou que não serão aplicadas as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro contra oito países europeus.