Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump discutirá ainda nesta quarta questão da Groenlândia com Rutte, da Otan, diz Leavitt

"OS Estados Unidos da América estão de volta e todos sabem disso", disse Trump.

Estadão Conteúdo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na tarde desta quarta-feira, 21, que o presidente dos EUA, Donald Trump, discutirá a questão da Groenlândia com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Em entrevista à Fox News em Davos, as margens do Fórum Econômico Mundial, Leavitt alertou que os países europeus precisam levar a sério a palavra de Trump sobre a aquisição da ilha dinamarquesa. "Ele está falando sério sobre Groenlândia, pergunte para a Venezuela ou o Irã", acrescentou.

A justificativa para conquistar o território, segundo ela, é de que a China ou a Rússia podem invadir Groenlândia no futuro, e os EUA devem ter a ilha para proteger os interesses da Otan. Perguntada pelos repórteres se teria uma mensagem final, a secretária respondeu: "OS Estados Unidos da América estão de volta e todos sabem disso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

GROENLÂNDIA

CONVERSA

MARK RUTTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

piadista

Trump faz piada a Macron sobre uso de óculos escuros em discurso em Davos

Nas últimas semanas, Trump contou repetidamente uma história sobre como supostamente convenceu Macron a reduzir a diferença nos preços dos medicamentos entre os dois países

21.01.26 13h12

Trump critica, durante discurso em Davos, premiê do Canadá

21.01.26 12h53

Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia

21.01.26 12h02

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda