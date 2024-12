Acidente com avião na Coreia do Sul deixa pelo menos 179 mortos

Pelo menos 179 pessoas morreram em um acidente com um avião na Coreia do Sul. O avião caiu ao aterrissar no Aeroporto Internacional de Muan. Dois sobreviventes foram levados ao hospital. O acidente ocorreu neste domingo (29), pelo horário local (noite de sábado, 28, no horário de Brasília).

O voo Boeing 737-800 - operado pela companhia aérea Jeju Air - tinha 181 passageiros a bordo, incluindo 175 passageiros e seis membros da tripulação, e estava chegando ao aeroporto de Muan vindo de Bangkok, na Tailândia. As informações são da BBC News Brasil. Imagens on-line parecem mostrar o avião saindo da pista e colidindo com uma parede, antes de explodir em chamas.

Nenhuma causa foi confirmada oficialmente, mas o serviço de bombeiros informou que uma colisão com pássaros e o mau tempo podem ter contribuído para a ocorrência do acidente. Mais de 1.500 equipes de emergência foram enviadas para o local e uma zona especial de desastre foi imposta pela Agência Nacional de Incêndio, que disse em um comunicado que fará o "melhor para resgatar as pessoas e nos recuperar do acidente até o fim".

O presidente interino Choi Sang-mok, que se tornou líder do país nesta sexta-feira, orientou sua equipe a usar todos os equipamentos e pessoal disponíveis para resgatar o maior número possível de pessoas do local do acidente da Jeju Air. "Temos uma situação grave em que ocorreu uma grande perda de vidas depois que um avião saiu da pista no aeroporto de Muan", afirmou.

O acidente desta manhã é incomum para a Coreia do Sul, que tem tido um bom histórico de segurança de voo nos últimos anos, e este parece ser o único acidente fatal que a Jeju Air teve em seus quase 20 anos de história, informou ainda a BBC News Brasil. Testemunhas ouvidas pela agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, contaram que viram faíscas e ouviram uma explosão antes do acidente. Kim Yong-cheol, de 70 anos, disse à agência que o avião não conseguiu aterrissar inicialmente e deu a volta para tentar novamente.

Kim diz que viu "fumaça preta subindo ao céu" depois de ouvir uma "explosão alta". "Vi o avião descendo e achei que estava prestes a aterrissar quando notei um flash de luz", acrescenta outra testemunha chamada Cho. "Em seguida, houve um estrondo alto seguido de fumaça no ar, e então ouvi uma série de explosões."

Um funcionário sul-coreano do setor de transportes deu detalhes sobre o que aconteceu com o avião quando ele se aproximava do aeroporto. O avião estava tentando aterrissar, mas o controle de tráfego aéreo emitiu um alerta de colisão com pássaros, forçando o avião a esperar, segundo o funcionário. Cerca de dois minutos depois, o piloto pediu socorro e o comando de tráfego aéreo deu permissão para que o avião pousasse na direção oposta. O vídeo mostra que o avião aterrissou sem rodas ou qualquer outro trem de pouso e derrapou na pista antes de colidir com uma parede, causando uma explosão de fogo. O piloto principal estava nessa função desde 2019 e tinha quase 10 mil horas de experiência de voo.