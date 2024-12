Putin pede desculpas ao Azerbaijão após queda de avião no espaço aéreo russo

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, neste sábado (28), pelo que descreveu como um “trágico incidente” envolvendo a queda de um avião de passageiros da Azerbaijan Airlines no espaço aéreo russo. O desastre ocorreu na última quarta-feira (25), próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, após o voo J2-8243 desviar de sua rota original devido a ataques de drones ucranianos no sul da Rússia.

A queda, que resultou em uma bola de fogo, deixou pelo menos 38 mortos. De acordo com quatro fontes ligadas às investigações preliminares realizadas pelo Azerbaijão, a aeronave foi abatida acidentalmente pelas defesas aéreas russas, que estavam em operação para repelir ataques de drones ucranianos nas cidades de Grozny, Mozdok e Vladikavkaz.

“(O presidente) Vladimir Putin pediu desculpas pelo trágico incidente ocorrido no espaço aéreo russo e mais uma vez expressou suas profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos”, afirmou o Kremlin em comunicado.

Ainda segundo o Kremlin, os sistemas de defesa aérea russos estavam em plena operação na região durante os ataques de veículos aéreos não tripulados ucranianos. A ligação entre os presidentes ocorreu por iniciativa de Putin.

O presidente Ilham Aliyev destacou que o avião enfrentou “interferência física e técnica externa no espaço aéreo russo, resultando em perda total de controle e redirecionamento para a cidade cazaque de Aktau”, conforme declarou o gabinete presidencial do Azerbaijão.

As investigações sobre o acidente continuam, enquanto a tragédia aumenta a tensão entre os dois países e lança luz sobre os riscos crescentes das operações militares na região envolvendo Rússia e Ucrânia.