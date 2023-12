Açaí é eleito uma das melhores frutas do mundo; confira o ranking

O açaí, fruta típica da região Norte do Brasil, foi eleita uma das melhores frutas do mundo, segundo um levantamento feito pelo TasteAtlas, site de gastronomia que reúne avaliações de usuários de todo o mundo. O açaí ficou em 9º lugar no ranking, com uma pontuação de 4,4.

O ranking reúne 84 frutas mais bem avaliadas no mundo. Além do açaí, outras duas frutas brasileiras também aparecem na lista: jabuticaba (10º lugar) e guaraná (36º lugar). O açaí ficou na liderança do pódio entre as nacionais.

O levantamento do TasteAtlas é baseado nas notas dadas por usuários da internet, que avaliam as frutas com base em critérios como sabor, textura, aroma e valor nutricional. O site lembra que a lista não deve ser vista como uma conclusão sobre comida no mundo, mas sim como uma forma de destacar as comidas locais e dar orgulho nos pratos tradicionais.

O açaí é uma palmeira muito comum na região Amazônica. O fruto é de cor roxa, tem um sabor adocicado e é rico em nutrientes, como fibras, vitaminas e minerais. Pode consumido de diversas formas, desde sobremesas e até mesmo como acompanhamento de pratos salgados.

O Pará é o maior produtor nacional de açaí, com cerca de 96% da área de plantação do fruto no país. O Estado é responsável por mais de 94% das exportações de açaí do Brasil para o mundo.

Veja as 10 melhores frutas do mundo

O ranking do TasteAtlas vai até a 84ª posição, mas o destaque vai para o top 10. Confira:

1º - Pêssego (Grécia)

2º - Mangostão (Indonésia)

3º - Morango Cassubiano (Polônia)

4º - Tâmara (Argélia)

5º - Lúcuma (Peru)

6º - Limão Sorrento (Itália)

7º - Manduri Chiou (Grécia)

8º - Cereja (Polônia)

9º - Açaí (Brasil)

10º - Jabuticaba (Brasil)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)