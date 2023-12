Pensando em apostar na Quina? Confira quais são os números mais sorteados da loteria

Análises estatísticas são as queridinhas do momento para quem costuma apostar em loterias com frequência. Com isso, especialistas passaram a criar estratégias para aumentar as chances de serem sorteados nos jogos da Quina.

Visando auxiliar os apostadores, o site Lottoland separou uma análise feita por especialistas que atuam na página. Uma delas é identificar quais os números que mais saem nos sorteios, indicando, assim, que tais números podem ser sorteados a qualquer momento.

Quais são os números mais sorteados na Quina?

Os números que mais saem na Quina são:

04

49

26

31

16

52

29

15

39

44

Vale a pena invetir nesses números na Quina?

Os sorteios de loteria são completamente aleatórios e todas as dezenas têm as mesmas chances de serem sorteadas. Mas como não existe uma maneira certa ou errada de apostar, diversos jogadores ainda preferem confiar nos números que mais saem na Quina para faturar um prêmio milionário.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com