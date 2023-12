Quina: Bolão de Taubaté fatura prêmio de R$ 2,7 milhões em sorteio

Uma aposta feita na última quinta-feira (30), em Taubaté (SP), acertou cinco dezenas do concurso 6.304 da Quina e faturou R$ 2,7 milhões.

Os premiados fizeram a aposta no tipo bolão, com seis cotas, e, ao todo, faturaram R$ 2.718.543,42, que foi registrada na lotérica da Praça Santa Terezina.

Com a divisão do valor, cada sortudo faturou R$ 453.090,57.

Como funciona o Bolão da Quina?

O Bolão da Quina é uma forma de aposta em grupo, onde os jogadores compartilham os custos e os prêmios.

Para o Bolão, o apostador deverá desembolsar o valor mínimo de R$12,50. No entanto, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas e permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.Também há a opção de adquirir apostas de Bolão organizadas pelas casas lotéricas.

