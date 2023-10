Bolão da Quina: saiba o que é e como jogar na modalidade de aposta mais em conta da loteria

A Quina é uma das loterias favoritas de vários apostadores por ter sorteios quase que diários e possuir um dos melhores "custos-benefícios". Com a opção do Bolão, o usuário consegue aumentar as chances de ser um dos sorteados por apostar em mais numeros em um único jogo.

Com prêmios milionários de segunda-feira a sábado, o Bolão da Quina é uma opção para quem também deseja dividir os custos da aposta com outras pessoas. Saiba como fazer:

Como funciona o Bolão da Quina?

O Bolão da Quina é uma forma de aposta em grupo, onde os jogadores compartilham os custos e os prêmios.

Para o Bolão, o apostador deverá desembolsar o valor mínimo de R$12,50. No entanto, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas e permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Também há a opção de adquirir apostas de Bolão organizadas pelas casas lotéricas.

Como jogar no Bolão da Quina?

Para participar do Bolão da Quina, basta preencher o campo de opção no volante ou solicitar ao atendente. Tem também a opção de ser feita online, pelo site da Loteria Federal. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica, no internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa o Bolão da Quina?

As apostas dos bolões possuem preços que variam com a quantidade de números. Confira um exemplo da relação de quantidade de números com o valor mínimo do Bolão da Quina:

5 números - R$12,50

6 números - R$15,00

7 números - R$52,50

8 números - R$140,00

9 números - R$315,00

