Paraenses são premiados na Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte; confira

A Lotofácil 2752, Quina 6089, Dupla Sena 2488 e Dia de Sorte 0726, sorteadas na última quinta-feira (02), premiaram 12 paraenses que apostaram nas quatro modalidades das loterias. Os sorteios foram realizados às 20h e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os prêmios e os municípios dos ganhadores.

VEJA MAIS

Lotofácil - concurso 2752

Confira os números sorteados: 02 - 03 - 04 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

Na Lotofácil, 8 paraenses acertaram 14 números do concurso 2752. Juntos, os apostadores somam o prêmio de R$16.056,06. Confira os municípios dos premiados.

Ananindeua - um

Belém - três

Breu Branco - um

Itaituba - um

Marituba - um

Óbidos - um

Quina - concurso 6089

Confira os números sorteados: 05 - 16 - 19 - 62 - 79

Com quatro acertos, dos cinco números sorteados, apenas dois paraenses foram premiados no concurso 6089 da Quina. Um morador do município de Belém e um de Eldorado dos Carajás. Cada apostador levou o prêmio de R$6.710,88.

Dia de Sorte - concurso 0726

Os números sorteados foram: 07 - 14 - 20 - 21 - 23 - 27 - 30

Mês da sorte: Novembro

Na Dia de Sorte, com cinco acertos, um apostador do município de Água Azul do Norte foi premiado com a quantia de R$ 1.378,51.

Dupla Sena - concurso 2488

Números sorteados no 1º Sorteio: 12 - 27 - 33 - 36 - 44 - 49

Números sorteados no 2º Sorteio: 06 - 09 - 21 - 30 - 31 - 32

Dois paraenses foram premiados na Dupla Sena concurso 2488, com 5 acertos no 2º sorteio. Um morador do município de Canaã dos Carajás levou a quantia de R$5.214,65, e o outro ganhador, do município de Redenção, foi premiado com o valor de R$10.429,30.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)