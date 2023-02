Paraense acerta os seis números da Mega Sena e fatura R$17 milhões; confira

Um apostador paraense conquistou o prêmio milionário do último concurso da Mega Sena, sorteado no último dia 16. Ao lado de outros dois apostadores que também acertaram os seis números sorteados dos 60 disponíveis, ele dividirá o valor de R$ 52.879.877,05, resultando em R$17 milhões para cada um.

Mega Sena - concurso 2565

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 25 - 39 - 46 - 54.

Os três jogos milionários do último concurso foram realizados por meio de apostas simples, pagando R$ 4,50 no bilhete. O novo milionário paraense é de Belém, enquanto que os outros dois são das cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Paranaguá, no Paraná.

164 jogadores chegaram perto da quantia milionária e acertaram cinco números. Entre os apostadores, estão cinco paraenses que receberão R$ 24.367,94. Veja de onde são os premiados:

Ananindeua

Belém

Parauapebas - dois ganhadores

Santarém

8.245 pessoas também ganharam uma quantia no sorteio ao marcarem quatro dos seis números sorteados. Foram 131 os apostadores do Pará que cravaram a quadra do concurso e conquistaram, cada, R$ 692,42. Confira os municípios:

Abaetetuba

Altamira

Anajás - dois ganhadores

Ananindeua - 12 ganhadores

Barcarena - cinco ganhadores

Belém - 40 ganhadores

Belterra

Benevides

Bragança - dois ganhadores

Cametá - dois ganhadores

Canaã dos Carajás - dois ganhadores

Capitão Poço - três ganhadores

Castanhal - quatro ganhadores

Colares

Conceição do Araguaia

Itaituba - quatro ganhadores

Juruti

Mãe do Rio

Marabá - oito ganhadores

Medicilândia

Mocajuba - dois ganhadores

Novo Progresso

Novo Repartimento

Ourilândia do Norte - dois ganhadores

Paragominas

Parauapebas - dois ganhadores

Redenção - dois ganhadores

Rurópolis - dois ganhadores

Salinópolis

Santa Bárbara do Pará

Santa Isabel do Pará - dois ganhadores

Santarém - sete ganhadores

Santo Antônio do Tauá

São Felix do Xingu - dois ganhadores

São Geraldo do Araguaia

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Tucuruí - quatro ganhadores

Vitória do Xingu

Xinguara - dois ganhadores

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)