No Pará, apostadores ganham na Mega Sena, Lotofácil e Dia de Sorte; confira os prêmios

A quarta-feira (16) foi um dia de sorte para 147 paraenses que acertaram os números sorteados nos concursos da Mega Sena, Lotofácil e Dia de Sorte. Um apostador paraense acertou os 6 números da Mega Sena, levando sozinho mais de 10 milhões de reais. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações e de onde são os ganhadores.

Mega Sena - concurso 2565

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 25 - 39 - 46 - 54

Um apostador de Belém acertou os seis sorteados na última quinta-feira (16). Levando sozinho a quantia de R$17.626.625,69. Outros 136 paraenses foram premiados no sorteio do concurso 2565. Confira os municípios dos ganhadores:

Abaetetuba - 1

Altamira - 1

Anajás - 2

Ananindeua - 13

Barcarena - 5

Belem - 41

Belterra - 1

Benevides - 1

Bragança - 2

Cametá - 2

Canaã dos Carajás - 2

Capitão Poço - 3

Castanhal - 4

Colares - 1

Conceição do Araguaia - 1

Itaituba - 4

Juruti - 1

Mãe do Rio - 1

Marabá - 8

Medicilândia - 1

Mocajuba - 2

Novo Progresso - 1

Novo Repartimento - 1

Ourilândia do Norte - 2

Paragominas - 1

Parauapebas - 4

Redenção - 2

Rurópolis - 2

Salinópolis - 1

Santa Bárbara do Pará - 1

Santa Isabel do Pará - 1

Santa Maria do Pará - 1

Santarém - 8

Santo Antônio do Tauá - 1

São Félix do Xingu - 2

São Geraldo do Araguaia - 1

Tailândia - 1

Terra Alta - 1

Tomé-Açú - 1

Tucuruí - 4

Vitória do Xingu - 1

Xinguara - 2

Lotofácil - concurso 2742

Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22

Nove paraenses sorudos acertaram 14 dos 15 números do concurso 2742 da Lotofácil, garantindo o prêmio de até R$3.034,96. Veja as cidades dos premiados:

Ananindeua - 1

Belém - 1

Colares - 1

Marabá - 1

Medicilândia - 1

Paragominas - 1

Santarém - 2

Tomé-Açú - 1

Dia de Sorte - concurso 0721

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 07 - 14 - 21 - 24 - 29

Mês da sorte: Janeiro

Com seis acertos, um paraense foi premiado no concurso 0721. O morador do município de Belém ganhou a quantia de R$1.336,85

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)