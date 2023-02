Como ganhar na Mega Sena? Veja dicas para aumentar suas chances

Já imaginou se existisse uma forma de aumentar suas chances de ganhar na Mega Sena? O OLiberal separou cinco estratégias para ajudar os brasileiros a alcançarem o prêmio milionário da loteria mais jogada no Brasil, sorteada duas vezes na semana, pela Caixa Econômica Federal. Confira as dicas.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega Sena?

1- Faça apostas com bolão

Com essa modalidade de aposta, é possível jogar com mais números e dividir o custo igualmente com outros apostadores, de acordo com a quantidade de cotas que você adquirir. Confira os valores de acordo com a quantidade de números:

Tabela de valores do bolão da Mega Sena (Divulgação/Caixa Econômica Federal)

2- Divida a cartela em quatro quadrantes

Na maioria dos concursos da Mega Sena, os números sorteados saem distribuídos entre três ou quatro quadrantes. Dividindo a cartela em quatro, a probabilidade de acertar os números sorteados aumenta. Confira o resultado dos últimos cinco sorteios da Mega Sena:

- Terça-feira (14/02/23) - concurso 2564

07 - 08 - 14 - 19 - 32 - 45

- Sábado (11/02/23) - concurso 2563

05 - 09 - 14 - 30 - 38 - 50

- Quarta-feira (08/02/23) - concurso 2562

06 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57

- Sábado (04/02/23) - concurso 2561

19 - 22 - 37 - 44 - 51 - 56

- Quarta-feira (01/02/23) - concurso 2560

04 - 05 - 17 - 20 - 48 - 52

3- Evite escolher números seguidos

Mesmo após dividir a cartela em quatro quadrantes, evite jogar em sequência como 1, 2 e 3. Sequências de números próximos já foram sorteadas, mas poucas vezes. Opte por números mais espaçados, o que ajuda você a ter mais chances de acertar as dezenas sorteadas dos quadrantes.

4- Tente balancear sua aposta com números ímpares e pares

Há quem prefira apostar em números pares e há quem goste de números ímpares. Nos jogos da Mega Sena, a melhor estratégia é unir as duas opções em suas apostas, já que, em grande parte dos sorteios os números aparecem dispostos da seguinte maneira:

3 números pares e 3 números ímpares;

4 pares e 2 ímpares;

4 ímpares e 2 pares.

5- Apostar em números que mais saem pode ser uma boa opção

Outra forma de tentar garantir a quantia milionária é ficar atento aos números que são sorteados frequentemente na loteria. Confira a lista completa:

53 - Saiu 290 vezes

10 - Saiu 288 vezes

05 - Saiu 278 vezes

42 - Saiu 276 vezes

37 - Saiu 274 vezes

33 - Saiu 272 vezes

41 - Saiu 271 vezes

04 - Saiu 270 vezes

23 - Saiu 270 vezes

34 - Saiu 266 vezes

44 - Saiu 266 vezes

54 - Saiu 266 vezes

30 - Saiu 266 vezes

35 - Saiu 265 vezes

28 - Saiu 264 vezes

38 - Saiu 264 vezes

27 - Saiu 264 vezes

17 - Saiu 264 vezes

16 - Saiu 263 vezes

11 - Saiu 262 vezes

29 - Saiu 262 vezes

43 - Saiu 262 vezes

49 - Saiu 261 vezes

32 - Saiu 261 vezes

51 - Saiu 261 vezes

36 - Saiu 259 vezes

08 - Saiu 258 vezes

56 - Saiu 257 vezes

24 - Saiu 257 vezes

13 - Saiu 256 vezes

02 - Saiu 256 vezes

52 - Saiu 254 vezes

46 - Saiu 253 vezes

06 - Saiu 252 vezes

58 - Saiu 246 vezes

50 - Saiu 246 vezes

45 - Saiu 245 vezes

12 - Saiu 244 vezes

01 - Saiu 244 vezes

18 - Saiu 244 vezes

40 - Saiu 243 vezes

20 - Saiu 243 vezes

47 - Saiu 241 vezes

39 - Saiu 241 vezes

25 - Saiu 240 vezes

19 - Saiu 240 vezes

60 - Saiu 239 vezes

57 - Saiu 239 vezes

59 - Saiu 239 vezes

07 - Saiu 238 vezes

14 - Saiu 237 vezes

31 - Saiu 237 vezes

09 - Saiu 236 vezes

03 - Saiu 234 vezes

48 - Saiu 232 vezes

22 - Saiu 224 vezes

15 - Saiu 221 vezes

21 - Saiu 217 vezes

55 - Saiu 215 vezes

26 - Saiu 208 vezes

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)