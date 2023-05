Nove filhotes de cachorro são abandonados em caixa de papelão no bairro do 40 Horas

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de maus-tratos conta nove filhotes de cachorro abandonados em uma casa em construção, na rua Santa Luzia, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, por um homem ainda não identificado. Pelos relatos, o abandono ocorreu por volta das 10h da última sexta-feira (28).

Segundo informações repassadas para a reportagem, o infrator dirigia um carro prata, de modelo não informado, e teria deixado os animais e saído rapidamente. Logo após o fato, alguns moradores foram até a casa e se depararam com os filhotes em uma caixa de papelão. Um deles veio a óbito no domingo (30).

"Quando soltamos, eles começaram a andar e a chorar. Apenas um estava muito fraco e não esboçava nenhuma reação, tanto que não resistiu", contou Ryan Costa, de 22 anos, morador de uma rua próxima e uma das pessoas que socorreu os animais. "A gente se ajuda para ajudá-los. Sempre vai alguém ver se estão precisando de algo, mas ninguém pode ficar devido à falta de tempo", lamenta. "Agora o objetivo é encontrar lares decentes para que eles recebam o amor e os cuidados que merecem", diz.

Por lei, abandonar animais é classificado como crime de maus-tratos, que prevê pena de três meses a um ano de detenção. Caso identificada violência, a pena é de dois a cinco anos de prisão. A punição aumenta de um sexto a um terço se o crime causar a morte do animal, de acordo com a lei 9.605/98.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Unidade Integrada de Polícia e Meio Ambiente (Dema-Pa) e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)