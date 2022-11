Moradores denunciam abandono na comunidade Bom Jesus, em Barcarena

O autônomo Carlos Emanuel já perdeu as contas de quantas vezes ficou sem energia elétrica em casa, na comunidade Bom Jesus, no bairro da Betânia, no município de Barcarena. "Os pouquíssimos postes que têm aqui vivem com as lâmpadas queimadas. Falta energia o tempo todo", disse.

Mas esse não é o único problema que os moradores vêm enfrentando na comunidade. As ruas não são asfaltadas e quando chove, os carros não podem trafegar por conta dos buracos que há no local. "Quando chove não entra carro aqui, de tanto buraco que tem", complementou o denunciante.

Moradores também reclamam que não há coleta de lixo nas ruas da comunidade, pois o caminhão não entra no local. "Quando o caminhão passa na entrada não entra para pegar o lixo que a população coloca para eles levarem. Um absurdo isso", falou.

O autônomo reforça que a rua não tem saneamaneto básico e que os moradores reclamam, mas ninguém sabe mais o que fazer. "Parece que a comunidade foi esquecida pelas autoridades, falta tudo aqui".

A prefeitura de Barcarena informou, em nota, que a realização de ações de saneamento e iluminação na comunidade Bom Jesus já está na programação da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. "De 2021 para cá, uma série de melhorias já foi realizada na cidade com serviços de drenagem, terraplanagem e asfaltamento. Esse trabalho está avançando para chegar em todas as áreas de Barcarena", comunicou.

