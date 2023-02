Lixo e entulho acumulados no Conjunto Império Amazônico trazem transtornos aos moradores

Moradores do Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, denunciam que já estão cansados de conviver com a grande quantidade de entulho e lixo no local. Um morador que não quis se identificar, contou que já entrou em contato com o órgão responsável por fazer a retirada dos entulhos várias vezes, mas nada foi resolvido.

"Não temos onde descartar entulhos, quando as pessoas ligam, não conseguem atendimento do órgão competente", afirmou.

Moradores também temem as doenças que o acúmulo de lixo e entulho podem causar, principalmente em períodos chuvosos. "Aqui há todo tipo de entulho, até plantas eu já vi. Meu medo é esse problema gerar riscos de doenças para mim e minha família, pois o que eu mais vejo aqui é rato por todo canto devido a essa situação", disse.

Os denunciantes afirmam que o problema já é antigo no conjunto. "Moro aqui há 10 anos e sempre foi assim, esse lixão no meio da rua, deixando a área com um odor insuportável também", lamentou o denunciante.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

