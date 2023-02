Centro de especialidades médicas está sem insulina para fornecimento gratuito

Pacientes credenciados no sistema do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), localizado na Almirante Barroso, entre as travessas Mauriti e Barão do Triunfo, em Belém, denunciam à equipe do Eu Repórter a falta de insulina para distribuição gratuita. Segundo relatos, além do centro não disponibilizar o medicamento, ainda não realiza um atendimento adequado para quem busca informações sobre uma possível previsão para a chegada do remédio.

A reportagem apurou que o Cemo é responsável pelo fornecimento de insulina, de forma gratuita, para aqueles que estão cadastrados, dentro de um cronograma organizado por eles e repassado aos pacientes. No entanto, as denúncias afirmam que o calendário não está sendo seguido.

Ainda com base nas reclamações, os pacientes são orientados a procurar o centro por meio de ligação antes de irem até o local para obter o remédio, a fim de evitar lotação no espaço, mas o atendimento ao cliente não está sendo feito, deixando os pacientes sem saber quando e de que forma poderão adquirir a insulina.

Um dos denunciantes, que optou por não se identificar, conta que, da família, ele e a mãe fazem o uso do medicamento e que a falta dele resulta em problemas e riscos à saúde de ambos. "Não podemos ficar sem usar, então se faz necessário recorrer a outros meios, o que é dificultoso além de errado", relata.

Além da situação apresentada, o denunciante diz que a parte mais frustrante da situação é a falta de apoio e respostas por parte do centro, que sequer atende as chamadas e mensagens dos solicitantes que buscam apenas um posicionamento adequado mediante o caso apresentado.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para o Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), para a Prefeitura de Belém e Secretaria MUnicipal de Saúde (SESMA) e aguarda retorno.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira