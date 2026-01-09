Zubeldía, técnico do Fluminense, vai ser submetido a procedimento no coração O procedimento ocorrerá no sábado (10) Estadão Conteúdo 09.01.26 12h48 O Fluminense informou nesta sexta-feira que o técnico Luis Zubeldía vai ser submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado. De acordo com nota oficial, existe a possibilidade de o comandante se ausentar das atividades por até uma semana. "O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)." O comandante tricolor iniciou suas atividades já no dia 2 de janeiro, onde deu início ao seu planejamento para a execução da pré-temporada da equipe. O elenco ficou completo para as atividades na última quinta-feira. Com os titulares em início de recondicionamento físico (realizaram testes de força e velocidade nesta sexta-feira), a ideia da atual comissão técnica cumprir as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, composta por atletas da base e atletas que tiveram pouca minutagem no ano passado. Disposto a quebrar a hegemonia do Flamengo no Estadual, o time da Laranjeiros vem se reforçando para a tual temporada. O lateral-esquerdo Arana, ex-Atlético-MG, e o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, foram recém-contratados, já estão trabalhando com o grupo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Zubeldía coração COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03