Zubeldía, técnico do Fluminense, vai ser submetido a procedimento no coração

O procedimento ocorrerá no sábado (10)

Estadão Conteúdo

O Fluminense informou nesta sexta-feira que o técnico Luis Zubeldía vai ser submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado. De acordo com nota oficial, existe a possibilidade de o comandante se ausentar das atividades por até uma semana.

"O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)."

O comandante tricolor iniciou suas atividades já no dia 2 de janeiro, onde deu início ao seu planejamento para a execução da pré-temporada da equipe. O elenco ficou completo para as atividades na última quinta-feira.

Com os titulares em início de recondicionamento físico (realizaram testes de força e velocidade nesta sexta-feira), a ideia da atual comissão técnica cumprir as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, composta por atletas da base e atletas que tiveram pouca minutagem no ano passado.

Disposto a quebrar a hegemonia do Flamengo no Estadual, o time da Laranjeiros vem se reforçando para a tual temporada. O lateral-esquerdo Arana, ex-Atlético-MG, e o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, foram recém-contratados, já estão trabalhando com o grupo.

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Zubeldía

coração
Esportes
