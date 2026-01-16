Zidane conta a relação com elenco na época de técnico do Real: 'Estávamos à disposição' Nos últimos dias, o Real Madrid trocou de comando técnico. Álvaro Arbeloa foi anunciado para o lugar de Xabi Alonso Estadão Conteúdo 16.01.26 11h33 Zinedine Zidane, ex-treinador do Real Madrid, revelou detalhes sobre o funcionamento do vestiário da equipe durante sua gestão. O técnico francês compartilhou a importância da relação com os jogadores em sua passagem vitoriosa pelo clube espanhol. Comandante do time merengue, Zidane conquistou onze títulos, incluindo três troféus da Liga dos Campeões. Ele assumiu a equipe principal em 2016, após treinar o Real Madrid Castilla, e já havia sido auxiliar técnico desde 2013. A declaração de Zidane acontece em um contexto de mudança no comando técnico do Real Madrid, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso, em parte devido à alegação de problemas de relacionamento de Xabi com o elenco. A filosofia de Zidane com os jogadores Em participação no programa “Slowmotions talks”, do canal de YouTube de Hamidou Msaidie, Zidane explicou que a equipe técnica estava “à disposição dos jogadores”. Para ele, isso é o que torna um time forte. “Estar lá pelo jogador. Se não entende isso, não pode estar nessa profissão”, afirmou Zidane. Ele, que fez história no clube com a camisa 5, defende que a função do treinador é apoiar os atletas. “Estamos para apoiá-los, tem que demonstrar que está lá por eles. Para que o vestiário aceite o que quer implementar, eles têm que gostar de você”, prosseguiu o técnico. Zidane destacou que, se os jogadores não estão de acordo com o que é oferecido, como os treinamentos, sempre faltará algo. Ele concluiu que, sob sua gestão, os atletas desfrutaram em todos os níveis. Zidane treinou o Real Madrid em dois períodos: entre 2016 e 2018 e, após nove meses afastado, retornou em 2019, permanecendo até 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Zidane Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) 16.01.26 12h18 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51