Zidane conta a relação com elenco na época de técnico do Real: 'Estávamos à disposição'

Zinedine Zidane, ex-treinador do Real Madrid, revelou detalhes sobre o funcionamento do vestiário da equipe durante sua gestão. O técnico francês compartilhou a importância da relação com os jogadores em sua passagem vitoriosa pelo clube espanhol.

Comandante do time merengue, Zidane conquistou onze títulos, incluindo três troféus da Liga dos Campeões. Ele assumiu a equipe principal em 2016, após treinar o Real Madrid Castilla, e já havia sido auxiliar técnico desde 2013.

A declaração de Zidane acontece em um contexto de mudança no comando técnico do Real Madrid, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso, em parte devido à alegação de problemas de relacionamento de Xabi com o elenco.

A filosofia de Zidane com os jogadores

Em participação no programa “Slowmotions talks”, do canal de YouTube de Hamidou Msaidie, Zidane explicou que a equipe técnica estava “à disposição dos jogadores”. Para ele, isso é o que torna um time forte.

“Estar lá pelo jogador. Se não entende isso, não pode estar nessa profissão”, afirmou Zidane. Ele, que fez história no clube com a camisa 5, defende que a função do treinador é apoiar os atletas.

“Estamos para apoiá-los, tem que demonstrar que está lá por eles. Para que o vestiário aceite o que quer implementar, eles têm que gostar de você”, prosseguiu o técnico.

Zidane destacou que, se os jogadores não estão de acordo com o que é oferecido, como os treinamentos, sempre faltará algo. Ele concluiu que, sob sua gestão, os atletas desfrutaram em todos os níveis.

Zidane treinou o Real Madrid em dois períodos: entre 2016 e 2018 e, após nove meses afastado, retornou em 2019, permanecendo até 2021.