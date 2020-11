Zico diz que voltaria com Gabigol de titular no Flamengo e pediu mudanças Seleção Brasileira

Zico é o convidado dessa semana do Aqui com Benja, do FOX Sports. Direto do Japão, onde atua como diretor técnico do Kashima Antlers, o "rei Arthur", como é chamado pelo apresentador Benjamin Back, avaliou a situação atual dos times brasileiros e criticou o que foi comparado com um "rodízio de churrascaria" a respeito da alternância de titulares no Flamengo.

- Não gosto. Fazer disso uma rotina, eu não sou favorável. Se eu fosse técnico, eu voltaria com o Diego e o Gabigol, como atletas, por serem os titulares - disse Zico.

Já para a Seleção Brasileira, o Galinho propôs uma nova estratégia ao técnico Tite.

- Os times se acostumaram a jogar de peito aberto com o Brasil, e o Brasil permitiu isso. Ele (Tite) tem um material humano excepcional na mão, gostaria de ver uma mudança de filosofia para uma intensidade maior, uma pressão maior em cima do adversário - opinou Zico, que, em outro momento da entrevista, mencionou como referência o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo:

- Foi uma situação ímpar que aconteceu com o Flamengo. Jorge Jesus juntou sua competência com um plantel de muita qualidade e a coisa deu certo. Um tipo de jogo diferente que não estava acontecendo em time nenhum, que não estava acontecendo na Seleção Brasileira - disse Zico.

O 'Aqui com Benja' inédito vai ao ar à meia-noite de sábado para domingo no FOX Sports.