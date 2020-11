Zé Rafael vê relação desgastada com Vanderlei Luxemburgo: 'Declarações não caíram bem'

O Palmeiras vive a melhor sequência na temporada. São nove partidas depois da saída de Vanderlei Luxemburgo e oito vitórias consecutivas. Um dos destaques neste período, Zé Rafael falou sobre a relação desgastada com o ex-treinador, especialmente no fim do trabalho.

- Acabou desgastando por causa do resultado e algumas declarações, às vezes, não caíram bem do professor Luxemburgo, mas isso acho que já foi no fim do trabalho dele. Acho que quando ele sentiu que não tinha mais volta, ali. Ele acabou se precipitando em algumas palavras - afirmou Zé em entrevista ao programa "Arena SBT".

O camisa 8 palmeirense disse que também que o elenco teve bom relacionamento com Luxa e negou que tenha contribuído para acelerar a saída do ex-treinador.

- Nosso grupo sempre lidou da melhor maneira com ele. Quando ele caiu, os caras me chamaram de 'paneleiro', logo eu que sou um cara bem tranquilo. Então, quem não conhece acaba falando coisas que acabam pegando e vira um furacão - completou Zé Rafael.

O LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou, 20 dias antes da queda de Luxemburgo, que parte do grupo estava incomodado com as constantes mudanças de esquema e trocas seguidas no time titular, o que chamaram de "cancelamento de meio tempo".