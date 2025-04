Zé Rafael inicia transição no campo após cirurgia e se aproxima de estreia pelo Santos

Contratado em fevereiro, Zé Rafael iniciou, nesta terça-feira, a transição física, no CT Rei Pelé, e está mais perto de fazer sua estreia com a camisa do Santos. O volante de 31 anos mostrou boa recuperação de uma cirurgia na coluna e foi liberado pelo departamento médico do Santos para treinar no campo, antecipando o retorno em duas semanas em relação à previsão inicial do clube.

Por enquanto, o meio-campista está apto a retomar plenamente os treinos de mobilidade e de cargas, ou seja, realizará trabalhos específicos sob orientação dos preparadores físicos, ainda separado das atividades com o grupo. A previsão para voltar aos gramados, no entanto, passou do início de junho para a primeira quinzena de maio.

Zé Rafael está afastado dos estádios desde 23 de novembro do ano passado, quando defendeu o Palmeiras, pela última vez, na vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Durante as negociações, seu ex-clube, o Santos e o próprio jogador concluíram que a cirurgia para corrigir um desnivelamento entre duas vértebras, que incomodou o atleta durante todo o ano de 2024, seria a melhor opção.

Enquanto o volante iniciava seu trabalho no gramado na reapresentação do grupo, após um dia de folga, seus companheiros iniciaram a preparação para a partida com o Red Bull Bragantino, no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Os atletas que iniciaram o clássico com o São Paulo - derrota por 2 a 1 -, fizeram um trabalho regenerativo, e os demais jogadores trabalharam sob o comando de César Sampaio.

O auxiliar da comissão permanente continuará à frente da equipe da Baixada interinamente pelo menos até o fim de semana, já que o Santos encontra dificuldades no mercado na busca pelo substituto de Pedro Caixinha, mas o presidente Marcelo Teixeira não descarta efetivá-lo no cargo.

Para a partida diante do Bragantino, o Santos ainda não terá Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Soteldo, com um edema na coxa esquerda, também continua entregue ao departamento médico do clube alvinegro.