Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Zagueiro, destaque do Mirassol, é o primeiro reforço do Fluminense para 2026

O jogador assinou por cinco temporadas e já se apresentou ao Tricolor

Estadão Conteúdo

O zagueiro Jemmes, peça fundamental do Mirassol, foi anunciado na noite desta segunda-feira como o primeiro reforço do Fluminense para a temporada de 2026. O atleta, de 25 anos, assinou contrato por cinco temporadas com o clube carioca.

O jogador já realizou os exames médicos e se apresentou no CT Carlos Castilho para conhecer a estrutura do clube. Ele também visitou o Museu do time carioca, localizado nas Laranjeiras. Jemmes expressou felicidade com a mudança do interior paulista para o Rio de Janeiro.

Sonho realizado no Fluminense

“É um sentimento único, estou muito feliz. Quando a gente é criança, sonha jogar em um gigante do futebol brasileiro, como é o Fluminense. Quando estava em negociações, fiquei feliz e torci muito para dar certo. É um sonho para mim”, afirmou o zagueiro em entrevista ao site do clube.

Jemmes foi um dos pilares na campanha que levou o Mirassol à fase de grupos da Libertadores, com a equipe terminando o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Ele esteve em campo em 37 dos 38 jogos do time no torneio.

Detalhes da negociação

Para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, o Fluminense desembolsou US$ 4 milhões (o equivalente a cerca de R$ 22 milhões), de forma parcelada. A informação é do site GE.

Expectativas no Tricolor

“Espero poder representar a torcida da melhor maneira possível. Não vejo a hora de estar com todo mundo no Maracanã. Estou ansioso demais para entrar em campo e defender o Fluminense”, declarou o novo reforço.

Histórico do zagueiro

Jemmes se profissionalizou no Taquaritinga e, ao longo de sua carreira, defendeu as camisas dos seguintes clubes:

  • Capivariano
  • União Suzano
  • Rio Branco-SP
  • Athletic-MG
  • Vila Nova-GO
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Jemmes

contratação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’

Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026

01.01.26 13h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo

Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças

31.12.25 14h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda