Zagueiro, destaque do Mirassol, é o primeiro reforço do Fluminense para 2026 O jogador assinou por cinco temporadas e já se apresentou ao Tricolor Estadão Conteúdo 29.12.25 21h27 O zagueiro Jemmes, peça fundamental do Mirassol, foi anunciado na noite desta segunda-feira como o primeiro reforço do Fluminense para a temporada de 2026. O atleta, de 25 anos, assinou contrato por cinco temporadas com o clube carioca. O jogador já realizou os exames médicos e se apresentou no CT Carlos Castilho para conhecer a estrutura do clube. Ele também visitou o Museu do time carioca, localizado nas Laranjeiras. Jemmes expressou felicidade com a mudança do interior paulista para o Rio de Janeiro. Sonho realizado no Fluminense "É um sentimento único, estou muito feliz. Quando a gente é criança, sonha jogar em um gigante do futebol brasileiro, como é o Fluminense. Quando estava em negociações, fiquei feliz e torci muito para dar certo. É um sonho para mim", afirmou o zagueiro em entrevista ao site do clube. Jemmes foi um dos pilares na campanha que levou o Mirassol à fase de grupos da Libertadores, com a equipe terminando o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Ele esteve em campo em 37 dos 38 jogos do time no torneio. Detalhes da negociação Para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, o Fluminense desembolsou US$ 4 milhões (o equivalente a cerca de R$ 22 milhões), de forma parcelada. A informação é do site GE. Expectativas no Tricolor "Espero poder representar a torcida da melhor maneira possível. Não vejo a hora de estar com todo mundo no Maracanã. Estou ansioso demais para entrar em campo e defender o Fluminense", declarou o novo reforço. Histórico do zagueiro Jemmes se profissionalizou no Taquaritinga e, ao longo de sua carreira, defendeu as camisas dos seguintes clubes: Capivariano União Suzano Rio Branco-SP Athletic-MG Vila Nova-GO